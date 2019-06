Kreativszene diskutiert in Linz Designfragen

Diese Woche wird Linz einmal mehr zum Treffpunkt der internationalen kreativen Szene. In der Tabakfabrik feiert das "Forum Creative Industries" am 26. und 27. Juni ein Fest des Austausches – und hat sich dafür Gäste aus dem In- und Ausland eingeladen, um über Design und Innovation zu reden. Es geht auf Einladung der Creative Region um den kreativen Blick nach vorne, um das Lernen von den Besten und das Vernetzen auch im Hinblick auf Industrie und Wirtschaft. Denn Kreativität und Design sind aus keinem erfolgreichen Unternehmen wegzudenken.

Mit Jessica Covi, der Kreativdirektorin der BMW Group, sowie Stiven Kerestegian, dem "Head of Innovation" beim Möbelriesen IKEA, gehört zwei Hochkarätern am 26. Juni ab 18 Uhr die Bühne in der Tabakfabrik Linz.

Design beeinflusst das Leben

Sie werden bei freiem Eintritt über die Notwendigkeit von Design und die Verantwortung des Gestalters für Innovationsprozesse reden. Schließlich beeinflussen ihre Designentscheidungen das Leben der Menschen und können bzw. müssen auch für Veränderungen in der Zukunft stehen. Wie wohl Design einer Funktionalität folgt, so geht es auch um Ästhetik und Schönheit. Etwas, das auch Kerestegian – wie Covi kommt er vom Designen – aus langjähriger Erfahrung weiß. Die Rolle von Design hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert und kommt an der ethischen Frage nicht mehr vorbei. Das würden Gesellschaft, Wirtschaft und der Planet Erde an sich fordern.

Zuckerwatte aus Roboterhand

Es geht vor allem am morgigen Mittwoch nicht nur um die Information, es geht auch um das Miteinander und die anschließende Party. So wird etwa Johannes Braumann, der Leiter der kreativen Robotik an der Kunstuniversität Linz, beim abendlichen Event zeigen, wie man einen Roboter dazu bringt, Zuckerwatte herzustellen.

Weil Design auch durch den Magen geht, gibt es an diesem Abend auch ein exklusives "Dine & Design". Werner Traxler und Michael Steininger von muto sind selbst kreative Köche, die hier für Kreative kochen. Die beiden Hauptredner dinieren im kleinen Kreis mit Kreativen. Im Angebot der zweitägigen Veranstaltung finden sich auch Workshops in der Grand Garage (26. Juni, Nachmittag) sowie mit Kerestegian (27. Juni, Vormittag).

Infos: www.creativeregion.org

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at