KPÖ will höhere Parkgebühren für übergroße Autos

Im Februar stimmen die Pariser darüber ab, ob künftig ein teurerer Sondertarif für große Autos gelten soll. Die KPÖ nimmt das zum Anlass, um auch in Linz höhere Parkgebühren zu fordern. "Städtischer Raum ist begrenzt und kostbar. Wer große Autos fährt, nimmt mehr Raum in Anspruch, belastet in der Regel mehr die Umwelt und setzt Fußgänger und Radfahrer einem deutlich höheren Verletzungsrisiko aus", heißt es in dem Antrag, der am Donnerstag im Gemeinderat diskutiert wird.

Mehreinnahmen für aktive Mobilität und Öffis

Deshalb wäre es gerecht, über eine gestaffelte Parkgebühr darauf Rücksicht zu nehmen. Konkret schlägt Gemeinderat Michael Roth-Schmida ein neues Gebührenmodell für die Bewohner-Parkkarte vor, das die Fahrzeuggröße berücksichtigt. Die Mehreinnahmen könnten für "aktive Mobilität" oder den Öffi-Verkehr verwendet werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.