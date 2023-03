Kostenloses E-Transportrad für Leondinger

Mit 1. April gibt es in Leonding ein neues Transportrad-Sharing-Angebot. Möglich wird das durch eine Kooperation mit der Stadtgemeinde Leonding, der KEM-Region Kürnbergerwald und dem Österreichischen Klima- und Energiefonds. Das Transportrad mit E-Bike-Motor, der bis zu 25 km/h unterstützt, kann von Leondinger Bürgern und Betrieben rund um die Uhr an der Bushaltestelle am Hauptplatz entliehen werden.

Der kostenlose Verleih ist über die Plattform www.radverteiler.at organisiert, die maximale Verleihdauer beträgt drei Tage. Das Rad der Marke „Urban Arrow“ ist gegen Diebstahl und Vandalismus versichert, es können damit Gegenstände mit einem Gewicht bis zu 100 Kilogramm transportiert werden.

Testtag am 30. März

Die Abholung funktioniert über eine "smarte Verleihbox", in der sich Akku, Ladegerät und Schlüssel befinden. Diese Box kann von registrierten Ausleihern nach Online-Reservierung per Smartphone geöffnet werden.

Am 30. März findet (bei jedem Wetter) von 14 bis 17 Uhr ein Testtag statt. Neben einer Einschulung gibt es für Interessierte dort auch die Möglichkeit zur Probefahrt.

