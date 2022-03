Konzept zur Beruhigung

"Vor der Wahl wurde die Erstellung eines Konzepts zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt im Gemeinderat beschlossen. Passiert ist seither nichts", sagt KP-Gemeinderat Michael Schmida. Deshalb bringt er – wie übrigens auch die Grünen – in der nächsten Gemeinderatssitzung am 17. März erneut einen Antrag zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ein.

"Die Hilferufe der Bewohner in der inneren Stadt und auch des Kindergartens in der Humboldtstraße zeigen, dass etwas verändert werden muss." Konkret fordert er, dass die Geh- und Fahrradwege verbreitert "und damit menschenfreundlicher" gestaltet werden. Auch eine Tempo-30-Zone halten KP und Grüne für sinnvoll. "Der Individualverkehr muss eingebremst, der öffentliche Verkehr beschleunigt werden. Dann ist es auch attraktiv, auf den Bus umzusteigen." Er erhofft sich vom künftigen VP-Vizebürgermeister Martin Hajart, der nächste Woche angelobt wird und damit die Verkehrsagenden von Vorgänger Bernhard Baier übernimmt, neue Impulse zur Beruhigung der Innenstadt.