Kontrollen in Kremplstraße drängen Dealer zur Herz-Jesu-Kirche

Immer mehr besorgte Eltern würden sich bei ihm melden, sagt der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). Grund sind Drogendealer, die in der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle Herz-Jesu-Kirche verstärkt ihren Geschäften nachgehen. Vor allem die Nähe zur Otto-Glöckl-Schule und zur Brucknerschule ist ein Grund zur Sorge. "Wir müssen dringend gegensteuern, um unsere Kinder zu schützen", sagt Raml und fordert intensive Kontrollen sowie die Einrichtung einer polizeilichen Schutzzone. Diese hätte sich schon im Hessenpark und in der Kremplstraße bewährt.

Kaum Verbesserungen in der Kremplstraße

Eine Schutzzone kann von der Landespolizeidirektion verhängt werden und erlaubt es der Polizei, Personen schon auf Verdacht wegzuweisen. Anders als im Hessenpark hat die seit Mai 2019 bestehenden Schutzzone in der Kremplstraße aber kaum nachhaltige Verbesserungen gebracht, wie ein Lokalaugenschein der OÖN in der vergangenen Woche und der Hilfeschrei der dort ansässigen Apothekerin Julia Rothenthal zeigt. Vielmehr führen verstärkte Kontrollen bei den Kremplhäusern zu einem Verdrängungseffekt Richtung Herz-Jesu-Kirche. "Das ist ein Ping-Pong-Spiel", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Die Dealer würden ausweichen und ihre Geschäfte teilweise auch in der Straßenbahn abwickeln.

Ware ist hauptsächlich Gras

Harte Drogen sind laut Pogutter aber die Ausnahme, wie in der Kremplstraße geht es auch bei der Herz-Jesu-Kirche vor allem um Marihuana. Ob die Zahlen die Verhängung einer Schutzzone rechtfertigen würden, müsste die Landespolizeidirektion über einen längeren Zeitraum erheben. "Aus meiner Sicht ist das derzeit noch nicht gegeben", sagt Pogutter.

