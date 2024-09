Konditorei Hofer in Enns schließt: „Waren immer mit Leidenschaft dabei“

Die Gespräche in der Konditorei Hofer in Enns kommen dieser Tage über kurz oder lang unweigerlich zur Frage: „Wisst ihr schon, wo ihr ab Oktober hingehen werdet?“ Über die Tische hinweg versuchen die Leute, eine Alternative zu der alteingesessenen Konditorei zu finden, die am 29. September zum letzten Mal ihre Türen öffnet. Für Ursula und Sigi Unger, die den Familienbetrieb in achter Generation führen, geht es in die wohlverdiente Pension.