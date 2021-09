Kompliment ignoriert: 19-Jährige in Linz mit Umbringen bedroht

Ein 43-Jähriger packte die 19-Jährige mit beiden Händen am Hals und drückte sie gegen Gitterstäbe. Gegenüber der Polizei gab er als Motiv an, sein Opfer habe ein Kompliment ignoriert und sich nicht für ihn interessiert. Die Frau erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Kurze Zeit nach der Tat war der Verdächtige geschnappt worden. Bei seiner Einvernahme meinte er, "wahrscheinlich ein weiteres Delikt" zu setzen, sollte ihn die 19-Jährige anzeigen, berichtete die Polizei weiter. Der Mann wurde in die Linzer Justizanstalt eingeliefert.