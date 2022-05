Komödie im Schlosskeller

Das Publikum quittiert das mit viel Applaus und Freude über die Bühnen-Rückkehr der Steyregger.

"Das perfekte Desaster Dinner", in der von Michael Niavarani bearbeiteten Fassung des Stückes von Marc Camoletti, wird in der Regie von Harald Schön gespielt. Im extra adaptierten Kellergewölbe von Schloss Steyregg darf über die Komödie herzhaft gelacht werden. Zur Unterhaltung kommt auch ein sozialer Aspekt. "Mit einem Teil unserer Einnahmen möchten wir ukrainischen Flüchtlingen helfen", sagt Obmann Hans Spörker. Zu sehen ist die Produktion noch am 5., 6., 7. und 8. Mai jeweils um 19.30 Uhr. Karten: Tel. 0664/48 35 128.