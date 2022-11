Kommunistische Impulse im Linzer Gemeinderat

Auf ein "interessantes und aufschlussreiches" Jahr blickt die KPÖ-Fraktion im Linzer Gemeinderat zurück. Bei der Gemeinderatswahl im September 2021 schaffte die KPÖ ein zweites Mandat und ist seitdem eine Fraktion mit Antragsrecht. In neun Sitzungen haben Gerlinde Grünn und Michael Schmida mehr als 20 Anträge und Anfragen eingebracht. Einige davon fanden eine Mehrheit, wie jene auf Erhöhung des Heizkostenzuschusses, auf mehr Sitzmöglichkeiten in der Stadt, eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und eine Verbesserung der Abstellplätze von E-Scootern.

"Wir können Impulse setzen"

"Wir können als kleine Fraktion Impulse setzen und damit Themen in den Gemeinderat tragen, die ansonst übersehen werden. Besonders die Anliegen der kleinen Leute liegen mir am Herzen - ob Teuerungsausgleich oder Gratisessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen für einkommensschwache Familien", sagt Fratktionsobfrau Grünn. Die KPÖ hat auch das bis dahin selten genutzte Instrument der Aktuellen Stunde wiederbelebt. Im Juni wurde über Teuerung diskutiert. Die SPÖ hat das Instrument im Oktober-Gemeinderat genutzt, um über die Unterbringung von Asylwerbern zu diskutieren.