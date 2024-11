Kommt ein Christbaum geflogen ...

Es ist früh am Morgen, als ein Tieflader und ein 60 Tonnen schwerer Kranwagen am Vormittag in die St. Florianer Stiftstraße einbiegen. Gut einen Kilometer nach dem Kreisverkehr bleiben sie stehen. Othmar Aichinger, Förster des Stiftes St. Florian, und drei seiner Mitarbeiter warten bereits hier. "Dort drüben steht er", sagt Aichinger und deutet einen halben Steinwurf in den dicht bewachsenen, natürlich gewachsenen Wald.