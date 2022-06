Zwei Verletzte nach Unfall auf der L1239

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gestern gegen 16:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der L1239 Richtung Kematen an der Krems. Zur selben Zeit lenkte eine 30-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ihren Wagen am Güterweg Riesten in der Ortschaft Schachen, Gemeinde Kematen an der Krems, und wollte links auf die L1239 abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Steyr und Wels gebracht.