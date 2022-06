Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit ihrem E-Bike gestern gegen 18:35 Uhr im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems auf der Gemeindestraße "Sportallee" Richtung Schiedlberger Landesstraße. Zur selben Zeit lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ihren Pkw auf der Gemeindestraße "Glücksweg" und wollte rechts in die Sportallee einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 64-Jährige stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.