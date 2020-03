Kollision mit Lkw: Mutter und Kinder ins Spital gebracht

Der Unfall ereignete sich zu Mittag an der Kreuzung der Marchtrenker Straße mit der Geresdorfer Straße. Laut ersten Informationen war der Lastwagen in die Fahrerseite des Autos gekracht. Der weiße Kia mit Linzer Kennzeichen wurde bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Am Steuer saß eine Frau, die auch ihre Schulkinder mitgenommen haben dürfte. Sie wurde zum Glück nicht in dem Wrack eingeklemmt, zog sich aber Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber stand im Einsatz, zwei umliegende Feuerwehren wurde ebenso alarmiert.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden die Mutter und die beiden Kinder mit dem Rettungsauto ins Krankenhaus transportiert. Die zwei Kleinen überstanden den schweren Unfall nahezu unverletzt, heißt es in einer ersten Meldung. Die Geresdorfer Straße musste kurzzeitig total gesperrt werden.