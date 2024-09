Kollision bei Autobahn-Auffahrt in Enns: 3 Verletzte

Eine 37-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Perg wollte gegen 20:10 Uhr mit ihrem Auto bei der Autobahn-Auffahrt Enns-Ost links auf die Westautobahn (A1) auffahren. Dabei übersah die Frau das entgegenkommende Auto einer 28-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, die auf der Kronstorfer Straße von Enns kommend in Richtung Süden unterwegs war. Eine Notbremsung konnte den Zusammenstoß beider Pkw nicht mehr verhindern. Dabei wurden beide Lenkerinnen sowie der gleichaltrige Beifahrer der 28-Jährigen verletzt.

Die zwei Frauen wurden von der Rettung in das Klinikum Steyr und zum Kepler-Klinikum nach Linz gebracht. Ein Alkotest war bei beiden negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Enns stand bis kurz nach 21 Uhr an der Unfallstelle im Einsatz.

