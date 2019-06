Kollision auf Kreuzung

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 10:50 Uhr auf der B1 aus Hörsching kommend in Richtung Linz. Zur gleichen Zeit lenkte eine ebenfalls 72-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ihren Pkw in Traun auf der Bäckerfeldstraße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Bei der Kreuzung Wiener Bundesstraße/Adalbert-Stifter-Straße/Bäckerfeldstraße fuhren die beiden zur gleichen Zeit in die Kreuzung ein, die Autos kollidierten.

Beide Lenker gaben an, dass die Ampel grün zeigte. Die 72-Jährige wurde in den Med Campus III nach Linz gebracht. Der 72-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf.