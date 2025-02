Koje am Südbahnhofmarkt wird frei

Am Tag der Eröffnung vor zwei Jahren: Die damals noch für die Märkte zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Abteilungsleiterin Sarah Horwath begrüßen Phillip und Melanie Gegenleitner sowie Melanies Mutter Sandra am Südbahnhofmarkt.

"Kein Personal". Das ist die erste nüchterne Antwort von Phillip Gegenleitner auf OÖN-Nachfrage, warum er den Südbahnhofmarkt in Linz wieder verlässt. Der zweite Grund ist, dass beim Hof in Bad Hall die Produktionsflächen zuletzt vervierfacht worden sind, es gehe sich also zudem mit dem Südbahnhofmarkt nicht mehr aus. Es sei schon schade, immerhin habe man alles "pippifein" hergerichtet, knapp 110.000 Euro in die Einrichtung investiert. Und auch das Geschäft war gut - "wir hatten selbst am Mittwoch, den schlechtesten Tag, ein super Geschäft, unsere Speckbrote kamen super an".

Halbe Koje zu mieten

Die halbe Koje, die er mit seinem regionalen Konzept vor zwei Jahren gemietete hat, ist ab 1. April frei und umfasst 38 Quadratmeter. Die Miete beträgt 19,10 Euro /m² pro Monat (netto). "Die Koje befindet sich im Zentrum des Markts und somit in bestens frequentierter Lage", sagt Martin Hajart, der Linzer Vizebürgermeister (VP) ist erst seit wenigen Tagen Linzer Marktreferent.

Einzige freie Koje derzeit

„Es handelt sich derzeit um die einzige frei verfügbare Marktkoje am Südbahnhofmarkt, auf dem ansonsten alle 28 Kioske mit 44 Mietern restlos belegt sind", sagt Hajart. "Ich bin also überzeugt, dass wir für die frei werdende Verkaufsfläche attraktive Interessenten finden, die zum bestehenden Angebot des Marktes passen."

Der Südbahnhofmarkt zählt zu den beliebtesten und meistfrequentierten Märkten in Linz. Mit Aktionen und Events wie dem Marktfrühling, der heuer ab 17. Mai wieder über die Bühne geht, und digitalen Services sorgt die Stadt Linz dafür, dass der Südbahnhofmarkt ein zentraler Treffpunkt zum Einkaufen ist und bleibt. Es gibt zudem Überlegungen, die Aufenthaltsqualität am Markt für junge Familien mit Kindern weiter zu verbessern, wie zum Beispiel durch zusätzliche Sitz- und Verweilplätze. Dabei soll die Zielgruppe junger Familien, die auf Regionalität und Nachhaltigkeit Wert legen, verstärkt angesprochen werden

Bewerbungen für die freiwerdende Koje können bis 28. Februar 2025 elektronisch an gmt@mag.linz.at an die Stadt Linz gerichtet werden. Für Rückfragen steht Frau Tamara Vallen +43 732 7070 2563, gerne zur Verfügung.

