Knapp 10.000 Euro im Advent erlaufen

"Wir haben alle Ziele erreicht. Ganz viele Menschen haben sich in dieser schwierigen Zeit bewegt. Vor allem auch die Kinder", ist Susanne Steckerl von der Leondinger Standort- und Wirtschaftsagentur zufrieden mit der Bilanz des heurigen Adventkalender-Laufs, bei dem für die gute Sache die Laufschuhe geschnürt wurden.

Seine Premiere feierte der Lauf im Vorjahr, als sich Steckerl und Grünen-Stadtrat Sven Schwerer dazu entschlossen hatten, jeden Tag im Advent bis zum Heiligen Abend laufen zu gehen (und zwar immer so viele Kilometer, wie das Datum vorgab). Heuer wurde die Aktion, auch durch die Einbeziehung von Firmen, auf breitere Beine gestellt. Corona machte den Plänen von größeren gemeinsamen Läufen aber einen Strich durch die Rechnung. Gelaufen wurde trotzdem fleißig, zum Kinderlauf gab es 95 Anmeldungen, bei den Erwachsenen waren es rund 500. Die bisherigen knapp 10.000 Euro an Spenden (für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro) werden auf mehrere Hilfsorganisationen zum Großteil in Leonding aufgeteilt.

Am 24. Dezember war Lauf-Ass Günther Weidlinger als Tempomacher im Einsatz, über goldene Laufschuhe von Michael Schmolmüller (Sport Öhner) dürfen sich Doris Fleischanderl und Christoph Schopf freuen, die beide die magischen 300 Kilometer gelaufen sind.