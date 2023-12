Klimaschutz: Linz ist auf dem "besten Weg"

In der Linzer Großindustrie wird eifrig an Projekten zur Klimaneutralität gearbeitet.

Keine Frage: Die Transformation von der Verwendung fossiler Treibstoffe in Richtung klimaneutraler Produktionsprozesse ist eine Herkulesaufgabe. Aber auch eine, die sein muss, um in Zukunft bestehen zu können.

Dessen ist sich auch Bürgermeister Klaus Luger (SP), der Linz als Industriestadt nicht in Frage stellt. Linz werde Industriestadt bleiben, wichtig sei aber, die Voraussetzungen für die Umstellung auf die CO2-neutrale Stahl- und Chemieproduktion zu schaffen. "Dabei ist im heurigen Jahr vieles in Bewegung kommen", so Luger. Sichtbar sei dies an den Großprojekten der voestalpine, der Borealis und der Linz AG, die in den kommenden Jahren "in Summe mehr als zwei Milliarden Euro" direkt in Klimaschutzmaßnahmen investieren würden. Auch das Pharma-Unternehmen Takeda verfolge ambitionierte Klimaziele.

Auch in der Verwaltung und der Koordination von Klimaschutzmaßnahmen durch die Stadt wurden heuer organisatorische und strukturelle Voraussetzungen geschaffen, sagte Luger.

So will sich Linz in den kommenden Jahren als "Zentrum für Wasserstoffforschung" etablieren. Auch im Kleinen würde viel passieren. So wurden seit Etablierung des jährlich mit einer Million Euro dotierten städtischen Klimafonds 50 Projekte mit Aspekten der Nachhaltigkeit gefördert und umgesetzt. Klimakoordinator Othmar Schrot nannte als Beispiele die Projekte "Klimaachse" (ein Konzept für die klimagerechte Umgestaltung der Achse vom Linzer Hauptplatz über die Lederergasse bis zum Handelshafen), "Klimaeck" (niederschwellige Informationsweitergabe in der Bibliothek im Wissensturm) oder "Klimaguides" der Volkshilfe Oberösterreich (Förderung des Energiemanagements in Linz und so auch der Energiearmut entgegenzuwirken).

Photovoltaikoffensive startet

Für das kommende Jahr kündigten Luger und Schrot weitere Schritte in Richtung Energiewende an. So werde die Photovoltaikoffensive der Stadt Linz starten, im Frühjahr soll das Klimaneutralitätskonzept 2024 fertiggestellt und beschlossen werden und Linz will zu Pionierstadt werden, was die Dekarbonisierung im Franckviertel als Modell für andere Stadtteile betrifft.

