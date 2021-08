Klimaschutz ist das zentrale Wahlkampfthema

Spitzenkandidatin Eva Schobesberger präsentierte gestern mit ihrem Team die erste Welle der Plakatkampagne, die die zentrale Botschaft "mit dir" trägt.

"Wir sind mitten in der Klimakrise angekommen", sagte Schobesberger. Jetzt brauche es rasch auch Maßnahmen der Stadt, um zum Beispiel die Bäume zu schützen, denn sie seien der "wertvollste und wichtigste Schatz, den wir haben". Dafür brauche es starke Grüne in Linz. Angesprochen auf das Wahlziel, ließ sich Schobesberger nur ein "Plus" entlocken. Derzeit haben die Grünen zehn Mandate. "Wir wollen mehr."