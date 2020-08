Klimakonzepte gesucht

Mit einer Million Euro ist der Klimafonds der Stadt Linz dotiert, aus dem nachhaltige Klimaschutz-Projekte unterstützt werden. Bis 7. September können Konzepte eingereicht werden. Um gefördert zu werden, müssen die Projekte einen klaren Bezug zu Linz aufweisen sowie vier definierte Kriterien erfüllen. Wer die Förderung bekommt, entscheidet der Stadtsenat, der vom unabhängigen Klimabeirat beraten wird, so Bürgermeister Klaus Luger (SP).

So gut es ist, dass nun Projekte eingereicht werden können, umso wichtiger ist für Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne), dass "die Stadt auch selbst in die Gänge kommt und ihre Vorzeigeprojekte für den Klimafonds präsentiert". Damit spielt Schobesberger auf die Neugestaltung des Jahrmarktareals in Urfahr und damit auf das Projekt "Eine Insel für Linz" des Architektenkollektivs G.U.T. an. Das "Insel-Projekt" sei bis ins Detail durchdacht und inspiriere zu neuen Ideen, von der Laufstrecke bis zur kleinen Bucht. Rasches Handeln sei deshalb angesagt, so Schobesberger weiter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.