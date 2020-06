Klimabeirat soll noch vor dem Sommer tagen

Neben dem Meteorologen Simon Tschanett, der an der Stadtklimaanalyse beteiligt ist, gehören unter anderem die Uniprofessoren Erika Wagner, Leiterin des Instituts für Umweltrecht der Johannes-Kepler-Universität (JKU), Horst Steinmüller, Geschäftsführer des Energieinstituts an der JKU, und Serdar Sariciftci, Leiter des Instituts für Physikalische Chemie sowie Organische Solarzellen an der JKU, dem Rat an. Anfang März hatten SP, FP, VP und Grüne einstimmig mehrere Grundsatzbeschlüsse in Sachen Klimaschutz beschlossen, so auch die Etablierung eines Klimabeirats.

