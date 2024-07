Klimaaktivisten blockierten Wiener Straße in Linz

Nachdem sie am Montag bereits unangekündigt die Waldeggstraße blockiert hatten, kam es auch am Dienstag ab 6:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, heißt es in einer Aussendung der Aktivistengruppe. Diesmal standen die Klimaaktivisten der Gruppen "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" auf der Wiener Straße, unter anderem in der Nähe der Straßenbahnhaltestellen Turmstraße, Herz Jesu und Wifi. Dabei hielten sie Banner mit den Aufschriften "Verkehrschaos in der Stadt wird bald normal" und "Smells like A26 Stau" in die Höhe.

Laut ersten Informationen der Polizei dürfte es sich um mehrere Aktivisten gehandelt haben, die kurzzeitig die Straße blockierten, sich aber nicht festgeklebt hatten.

Extinction Rebellion (XR) ist eine gewaltfreie globale Klimaschutzbewegung. Das oberste Ziel der Aktivisten ist, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Neben angemeldeten Kundgebungen machen sie auch immer wieder Aktionen des zivilen Ungehorsams. Damit soll die Regierung zum Handeln bewegt werden, heißt es von Extinction Rebellion.

Dieser Artikel wurde zuletzt am 30.7.2024 um 08:50 Uhr aktualisiert.

