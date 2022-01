Klima, Infrastruktur, Bildung: Wo in Enns dieses Jahr investiert wird

Den prognostizierten Einnahmen in Höhe von rund 36,5 Millionen Euro stehen geplante Ausgaben in Höhe von 38,5 Millionen Euro gegenüber. Die Differenz wird über Rücklagen ausgeglichen.

Zentraler Punkt auf der Agenda der ältesten Stadt Österreichs: das Klima. So soll heuer ein Klimakoordinator seine Arbeit aufnehmen, bis 2030 will Enns klimaneutral werden. Darüber hinaus wird die Neugestaltung des Hauptplatzes angegangen. Dieser soll neu möbliert, "grüner" und damit einladender werden, sagt Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP). Auch mit dem Ziel, dadurch die Frequenz und Verweildauer im Zentrum zu erhöhen. Darüber hinaus startet die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, dafür sind im Auftaktjahr 200.000 Euro veranschlagt. Daneben wird in die Infrastruktur (rund 600.000 Euro für Straßen, Geh- und Radwege) investiert, ebenso wie in Bildung und Kinderbetreuung (Stichwort Abschluss Generalsanierung Volksschule). Weiters sollen die Planungen für das neue Feuerwehrhaus heuer Fahrt aufnehmen.

Die andauernde Coronakrise fordert Enns wie auch andere Gemeinden. "Wir gehen jetzt noch vorsichtiger mit allem um", sagt Bürgermeister Deleja-Hotko.

Umweltstadtrat Michael Reichhardt von den Grünen zeigt sich zufrieden mit dem Budget, die frühe Einbindung aller Fraktionen habe sich bezahlt gemacht: "So konnten gemeinsam wichtige Meilensteine bei Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Mobilität gesetzt werden."