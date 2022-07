Bunte Griffe, junges Publikum und Magnesiumstaub in der Luft: Mit dem „Steinbock“ in der Kapuzinerstraße steht eine neue Boulderhalle zur Verfügung. „Wer sich traut, auf eine Leiter zu steigen, kann auch das Bouldern ausprobieren“, sagt Michelle Heghi, die stellvertretende Betriebsleiterin im „Steinbock“ beim OÖN-Lokalaugenschein. „Alles, was man zum Bouldern braucht, ist gemütliche Kleidung.