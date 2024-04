Vor der Linzer TipsArena: Kleintransporter fing Feuer

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Linz stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch rasches Eingreifen konnte das Ausbreiten des Feuers auf die TipsArena verhindert werden, lediglich die Fassade wurde an einer Seite in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr musste Teile der Fassade öffnen um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht innerhalb der Struktur ausbreitete. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.

