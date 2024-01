Kleinmünchen hat einen neuen Stadtteilbus

Die neue Buslinie im Stadtteil Kleinmünchen verbindet die Simonystraße mit dem Industriepark Lunzerstraße und stellt ein Zusatzangebot zur bestehenden Linie 18 (Turmstraße – Stahlwerk) dar. Bürgermeister Klaus Luger sieht in der neuen Stadtteillinie den sichtbaren Beweis dafür, dass Linz offensiv handle, wenn es um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes gehe. Der Bus würde besonders den Mitarbeitern der im Industriepark ansässigen Unternehmen zugutekommen.

Mit der neuen Verbindung könne man den Linzern eine echte Alternative zum Auto bieten, ist Vizebürgermeister Martin Hajart in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG Linien überzeugt. Den Unternehmen und der Wirtschaftskammer dankte Hajart für deren Engagement.

Wichtiges Kriterium

Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei für viele Mitarbeiter ein wichtiges Kriterium, was besonders auf Lehrlinge zutreffen, meinte etwa Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Mit der Buslinie werde der Standort gestärkt. Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, freute sich, dass die neue Stadtbuslinie als "gemeinsame Initiative von 12 ansässigen Betrieben und der WKO" in Betrieb gehen könne.

Die Stadtteillinie 108 wird überwiegend durch die örtlichen Unternehmen im Lunzerpark finanziert. Für Planung und Errichtung der Strecke und der benötigten Infrastruktur wurden rund 36.000 Euro investiert. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich laut Linz AG Linien auf rund 150.000 Euro.

Die Stadtteillinien erschließen in Linz seit mehr als 25 Jahren Gebiete, die nicht an den Hauptachsen des öffentlichen Verkehrs liegen. Sie sind Zubringer zu den Hauptverkehrslinien und ermöglichen das Erreichen infrastruktureller Einrichtungen und ansässiger Unternehmen. Um dieses Angebot möglichst kundenfreundlich zu gestalten, würde die Linz AG großen Wert auf den Dialog mit den Kunden legen, so Generaldirektor Erich Haider.

Am 1. Februar fährt der allererste Stadtteilbus der Linie 108 um 5.49 Uhr in der Haltestelle Simonystraße ab, um nur elf Minuten später die Endhaltestelle Lunzerstraße Ost zu erreichen. Insgesamt werden sechs Haltestellen, davon fünf auf dem Voestareal, bedient.

