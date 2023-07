Kleinkind auf Parkplatz in Asten aus versperrtem Auto gerettet

Polizei, Feuerwehr, Rettung und ÖAMTC standen am Montagnachmittag in Asten im Einsatz.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein Missgeschick – und schon war der Pkw versperrt: Versehentlich hat eine Mutter am Montagnachmittag in Asten (Bezirk Linz-Land) ihr Kleinkind in einem Auto eingeschlossen – bei brütender Hitze. Der kleine Bub war bei mehr als 30 Grad in dem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt war, gefangen. Die Temperaturen im Innenraum des Wagens kletterten in der prallen Sonne minütlich in die Höhe, die Mutter schlug sofort Alarm.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Asten und des ÖAMTC rückten an. Während die Feuerwehrleute ein Notöffnung vorbereiteten, gelang es den Technikern des Autofahrerclubs, den Schließmechanismus zu entriegeln und das Kind zu befreien. Es dürfte zwischen zehn und zwanzig Minuten in dem Wagen eingeschlossen gewesen sein.

Bis zum Eintreffen der Rettung wurde der kleine Bub von den Einsatzkräften der Feuerwehr versorgt. "Wir haben den Kleinen mit Kühlbeuteln in einem Dreieckstuch gekühlt", schildert Einsatzleiter Michael Stöckl von der Feuerwehr Asten den Einsatz. Anschließend wurde der junge Patient von Sanitätern des Roten Kreuz St. Georgen an der Gusen untersucht. Augenscheinlich dürfte er den Vorfall ohne gröbere Verletzungen überstanden haben.

Bild: OÖN Grafik

