Kleines Café, ganz groß: Bis zu 500 Essen pro Tag für Büro & Co.

Gäste kennen das Spinnerei Café & Bistro in Traun seit Mai 2017 als gemütliches Lokal mit Gastgarten neben dem Seerosenteich des Schlosses. Doch die wenigsten wissen, dass dort nicht nur Gemütlichkeit im Kleinen, sondern geballtes Gastro-Wissen im Großen zu Hause ist.

Die Chefs und Geschäftsführer Susanne Gruber und Marco Luckner betreuen nicht nur die angeschlossene Spinnerei bei Veranstaltungen mit, sondern schaukeln auch die Betriebskantinen von Tann-Papier, Saatbau und Porr.

Lieferung ab zehn Portionen

Obendrein werden weitere Büros mit Essen versorgt. "Wir liefern ab zehn Portionen", sagt Luckner. Die Pandemie habe das Außer-Haus-Geschäft angekurbelt. Zwischen 300 und 500 Mittagessen sind es pro Tag, die die beiden Gastronomen unter die Büroleute bringen. Dass dies nicht vom Café Spinnerei aus geschehen kann, ist klar. Die Speisen kommen aus einer Küche, die bereits Susanne Grubers gastronomischen Weg pflasterte: Es ist die der Trattoria Ventuno, die Gruber bis Anfang 2018 betrieb. "Die Küche habe ich behalten", sagt sie.

2017 startete die heute 42-Jährige mit dem nagelneuen Spinnerei Café neben der neu erbauten Spinnerei. 2019 kam Marco Luckner (49) dazu. Auch er ist in der Gastro-Branche wohlbekannt. Der Absolvent der Tourismusschule Bad Leonfelden war im "1. Akt" in der Klammstraße in Linz, im Vanilli, bei Don-Catering und dort auch im Restaurant Anton im Musiktheater.

Mit Mittagessen beliefert wird natürlich auch das Spinnerei Café. Snacks und kleine Speisen werden vor Ort zubereitet. Neben dem täglichen Frühstücksbuffet und dem "Funch" am Wochenende (eine Mischung aus Frühstück und Brunch) gibt es echte Gemütlichkeit, und das fast rund um die Uhr. Denn das Café & Bistro hat sieben Tage pro Woche ab 9 Uhr bis spät geöffnet.

Wasser ohne Transportweg

Nicht nur Umweltbewegte freut es, dass das Mineralwasser im Spinnerei Café dank BWT-Technologie selbst gemacht und abgefüllt wird. "Wir sparen so tausende Flaschen, hunderte Kisten und viele Kilometer Transportwege", sagt Gastronomin Gruber. (haas)