"Kleine Schwester des Gestaltungsbeirats" behandelte 14 Projekte

Seit 1988 diskutiert der Gestaltungsbeirat der Stadt Linz große und für das Stadtbild bedeutende Bauprojekte. Das Expertengremium verteilt Lob und Kritik, macht Verbesserungsvorschläge oder lehnt ein Projekt sogar gänzlich ab (die OÖN berichten regelmäßig aus den Sitzungen), weil es einer nachhaltig attraktiven, innovativen und lebenswerten Entwicklung des Linzer Stadtbildes widerspricht - so zumindest das formulierte Ziel.

Was viele nicht wissen: Mit der Planungsvisite gibt es noch ein zweites Instrument mit gleichem Ziel, nur eine Nummer kleiner. In der "kleinen Schwester" des Gestaltungsbeirats bespricht ein externer mit zwei stadtinternen Experten Projekte. Im Jahr 2023 wurden 14 Projekte in neun Sitzungen begutachtet, zehn davon schafften es zur Einreichung. "Die Planungsvisite ist, so wie auch die anderen Instrumente der Stadtplanung, für eine qualitative Entwicklung unerlässlich. Auch in diesem Jahr ist es wiederum gut gelungen, Bauvorhaben in Einklang mit dem Stadtbild zu bringen", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP).

Die Hofseite des Projektes in der Fadingerstraße 22. Bild: lichtflutvisuals

Gründerzeithaus wird saniert

Zu den 2023 diskutierten Projekten zählt etwa die geplante Sanierung und Aufstockung eines viergeschoßigen Gründerzeithauses in der Fadingerstraße 22. Dort sollen im dritten Obergeschoß, im Dachgeschoß und in der Empore sollen insgesamt fünf neue Wohneinheiten geschaffen werden. Im Bestand werden gröbere Umbauten durchgeführt, die jedoch straßenseitig nicht außenwirksam sind, während die Rückseite größere Veränderungen erfährt.

In der Kapellenstraße 14 wird saniert und aufgestockt. Bild: glut architektur

In der Kapellenstraße 14 soll ein bestehendes Wohnhaus energetisch erneuert und mit zwei Geschoßen aufgestockt werden. Dach und Innenhof sollen begrünt und der bestehende Zugang im Erdgeschoß erhalten werden. Das Gebäude wird durch die neue Dachkubatur seiner städtebaulichen Lage als Eckhaus gerecht.

Das Eckhaus in der Brucknerstraße 2 wird neu errichtet. Bild: Bindeus architects

Abbruch und Neubau in der Wiener Straße

An der Kreuzung Brucknerstraße 2 und Wiener Straße 28 soll nach Abbruch des bestehenden Eckgebäudes ein Wohnhaus mit insgesamt elf Wohneinheiten und einem Geschäftslokal im Erdgeschoß entstehen. Aufgrund der sehr guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz wird auf Stellplätze verzichtet, ein grüner Vorgarten erzeugt eine angenehme Eingangssituation. Zwischen der bestehenden angrenzenden Schule und dem Neubau entsteht als Freibereich ein kleiner Spielplatz.

