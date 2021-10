Kleine Gruppen statt Zoom: MMS wirbt um Schüler

Bei der Suche nach der passenden Schule sind Kinder (und ihre Eltern) oftmals vom Gefühl geleitet. Deshalb laden die Schulen im Werben um Nachwuchs zu Tagen der offenen Tür, um zu veranschaulichen, was sie alles im Unterricht und nebenbei bieten.

"Das ist über Zoom-Präsentationen nicht wirklich zu erreichen", sagt Christiane Bubacz, Religionslehrerin an der Musikmittelschule Leonding. Sie ist Teil des Lehrerteams "Meet Your Future", die nach Alternativen gesucht haben, wie die Schule unter Coronabedingungen bestmöglich informieren kann.

Herausgekommen sind dabei Schulführungen in Kleingruppen, die am 21. Oktober ab 16.30 Uhr sowie am 22. Oktober ab 14.30 Uhr angeboten werden. Die interessierten Kinder können gemeinsam mit einem Elternteil die Schule besuchen, vorher muss man sich online (mmsleonding.at) anmelden.

Neues Angebot ab 2022

Auf Basis der 3-G-Regel können die Interessierten einen Spaziergang durch die Schule unternehmen und werden dabei einen lebendigen Eindruck vom Schulalltag erhalten. Öffnet sich zum Beispiel der Bandraum, begegnet man dort der Schulband, die kurz spielt und einen Eindruck davon gibt, was an der "Musikmittelschule" vermittelt wird.

Übrigens warten die Leondinger mit Beginn des nächsten Schuljahres im Herbst 2022 mit einem neuen Angebot auf. Zu den Musik-Klassen und den Kreativ-Klassen werden sich dann auch Multimedia- & Musik-Klassen gesellen. Damit erweitert die Schule das kreative Angebot. (rgr)