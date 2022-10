Seit Montag Nachmittag liegt das amtliche Endergebnis zur Bundespräsidentenwahl in Linz inklusive Briefwahlstimmen vor. Demnach kommt Alexander Van der Bellen auf 63,2 Prozent der Stimmen. Mit großem Abstand dahinter liegt FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz mit 14,4 Prozent auf Platz zwei. Der dritte Rang geht an Dominik Wlazny, der in Linz 8,3 Prozent erzielt.