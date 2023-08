Klangfeuerwerk "Donau in Flammen" soll Linz verzaubern

Ein Sekt an Bord zur Einstimmung bei "Donau in Flammen"

Eine besondere Schifffahrt auf der Donau bietet diesen Freitag, 11. August, die Reederei "Wurm + Noé" von der Landeshauptstadt aus an. Drei Schiffe der Flotte, die "MS Linzerin", das Galaschiff "Regina Danubia" und die "MS Stadt Linz", legen um 19 Uhr im Linzer Donaupark zur Fahrt stromaufwärts ins Donautal ab.

Nach der Rückkehr ins Linzer Stadtgebiet wird gegen 21.45 Uhr am Donauufer ein Feuerwerk gezündet – die Fahrgäste erleben das Spektakel hautnah vom Wasser aus. Das Feuerwerk wird zudem musikalisch untermalt und synchron zur Musik gezündet.

Doch nicht nur das Feuerwerk soll für die Gäste an Bord ein Erlebnis werden. Während der Fahrt wird an Bord der Schiffe ein Menü serviert, Live-Musik wird zudem eine gute Tanzstimmung bieten. Gegen 23 Uhr legen die Schiffe schließlich wieder im Linzer Donaupark an.

Nur noch Restkarten verfügbar

Wer mit dabei sein will, muss sich allerdings beeilen. Die "MS Linzerin" ist bereits ausgebucht, an Bord der "MS Stadt Linz" sowie dem Galaschiff "Regina Danubia" gibt es nur noch Restplätze.

An Bord der "Stadt Linz" kostet die Feuerwerksfahrt "Donau in Flammen" 67 Euro pro Person inklusive 2-Gänge-Menü, auf dem Galaschiff "Regina Danubia" 82 Euro inklusive 3-Gänge-Galamenü. Verfolgt werden kann das Klangfeuerwerk auch an beiden Donauufern der Landeshauptstadt.

Im August warten auf Donaufreunde noch weitere Fahrten von Wurm & Noé. An den Freitagen (ausgenommen diese Woche) gibt es die sogenannte "Linzer Ripperltour" an Bord der "MS Linzerin". Start ist beim Lentos im Donaupark (die Fahrten dauern von 19 bis 22.30 Uhr). An den Samstagen stehen weitere Fahrten unter dem Motto "Italienische Nacht" auf dem Programm. Für die Fahrgäste gibt es ein 4-Gänge-Menü und italienische Live-Musik.

Buchungen unter www.donauschifffahrt.eu/donau-in-flammen-ab-linz bzw. www.donauschifffahrt.eu/linz

