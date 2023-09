Kirchberger reden übers Wohnen

Diese Frage beschäftigt auch die Gemeinde Kirchberg-Thening. Im Bürgerbeteiligungsprozess "Agenda.Zukunft" nimmt das Wohnthema deshalb auch einen Schwerpunkt ein.

Das wird heute, Donnerstag, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum auch sichtbar. Unter dem Titel "Vision Wohnen und Leben" wird der Linzer Architekt Andreas Kleboth über von ihm begleitete kooperative Projekte sprechen. Die Bürger erwarten zudem Stationen zu Themen wie leistbares Wohnen für Junge, Wohnen im Alter und mehr.

"Wir möchten der Bevölkerung Möglichkeiten neuer Wohnkonzepte präsentieren und gemeinsam an der Entwicklung der Gemeinde arbeiten", sagt Bürgermeister Peter Michael Breitenauer (SP). Zudem sollen die Bürger ihre Ideen und Vorstellung für die allgemeine Ortsentwicklung in den Diskussionsprozess einbringen. "Die Ortsentwicklungen haben sich zuletzt stark verändert", so Breitenauer.

