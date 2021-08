Kindesförderung steht im Zentrum

LINZ. Ab September 2022 soll die städtische Kinderbildungseinrichtung in der Garnisonstraße als Kinder-Familienzentrum, das nach dem Early-Excellence-Ansatz funktioniert, ihre Arbeit aufnehmen. Bei Early Excellence geht es vor allem darum, die Fähigkeiten eines jeden Kindes individuell zu fördern und auch den Eltern zu vermitteln, wo die Stärken ihrer Kinder liegen.

"Das Ziel ist, das Recht der Kinder auf exzellente Bildung und Betreuung zu gewährleisten", sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). "Die Eltern werden in die Elementarbildung ihrer Kinder einbezogen. So entsteht eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Sie können die Kleinen unterstützend begleiten", so Schobesberger.