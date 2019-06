Kinderzimmer geriet in Brand

Die 47-jährige Mutter gab an, dass ihr Sohn zuvor mehrere Stunden im Kinderzimmer mit einer Spielkonsole gespielt haben soll. Als der Bub kurz aus dem Zimmer ging, hörte sein Bruder einen lauten Knall- Kurz danach stand bereits das ganze Zimmer in Brand. Der Rauch breitete sich rasch in der ganzen Wohnung aus. Die Mutter konnte sich gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, ihrer Tochter, den fünf Hunden sowie den Katzen rechtzeitig aus der Wohnung retten. Die Feuerwehr konnte später auch noch die Kaninchen der Familie retten. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

