Kinderträume: Ein Baumhaus zum Verlieben

Viele Kinder und auch Erwachsene träumen davon – im elterlichen Garten in Linz ist für Aron (11) und Jorim (8) die Vision eines eigenen Baumhauses Wirklichkeit geworden. Von der Straßenseite aus sehen Spaziergänger in dem wildromantischen Gartenparadies nur eine riesige Thuje. Umkreist man das immergrüne Gewächs, tut sich in dessen Innerem auf fünf Ebenen eine eigene Welt auf. "Wir haben alles selbst gemacht", sagt Aron.