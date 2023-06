Kinderpalliativteam: Hilfe in schwierigsten Zeiten

Sie sind für Familien in allerschwierigsten Zeiten da: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des spezialisierten Kinderpalliativteams des Vereins MOKI (Mobile Kinderkrankenpflege) Oberösterreich.

Sie begleiten, pflegen, betreuen und unterstützen Familien mit Kindern und Jugendlichen mit unheilbaren, lebenslimitierenden Erkrankungen. Denn nur wenn das soziale Umfeld gut mit der Erkrankung des Kindes oder Jugendlichen zurechtkommt, kann es die Betreuung leisten, die notwendig ist.

Allein heuer wurden bereits 31 Familien in Oberösterreich in der Zeit zwischen Leben und Tod, Freude und Leid begleitet und in den Phasen der Krankheit, des Sterbens und auch des Lebens danach unterstützt.

Begleitung für Familien

Hauptsächlich finanziert wird diese Unterstützungsleistung aus den Mitteln des Oö. Gesundheitsfonds. Um den Familien die professionelle Pflege und Betreuung, die sie benötigen, auch rasch zukommen lassen zu können, ist es aber oft notwendig, sehr umfangreiche und unmittelbare Unterstützung zum Wohlergehen der Patienten, deren Eltern und Geschwister anzubieten, die über das geplante Budget hinausgehen.

Die Rotary Clubs Linz-Landhaus und Linz-Urfahr haben nun in einem gemeinsamen Sozialprojekt 20.000 Euro als Spenden an das MOKI-Kinderpalliativteam überreicht. Das Geld wurde aus Clubbeiträgen, Mitgliederspenden, dem Reinerlös eines Charity Jazz Brunch des RC Linz-Landhaus und des RC Linz-Urfahr Anfang Mai sowie aus Sponsoring-Mitteln aufgebracht.

"Großes Anliegen"

MOKI-Geschäftsführerin Heike Schwaiger bedankte sich bei der Scheckübergabe sehr herzlich bei Anna Scheurecker, derzeit Präsidentin des Rotary Clubs Linz-Landhaus, und Peter Mössenböck, aktuell Präsident des Rotary Clubs Linz-Urfahr, sowie bei Martin Greiner (Rotary Club Linz-Landhaus) und "Susi" Liu Jia (Rotary Club Linz-Urfahr).

"Uns ist es ein großes Anliegen, das MOKI-Kinderpalliativteam zu unterstützen, damit diese so wichtige Arbeit in einer für Familien so belastenden Situation gewährleistet werden kann", sagten die Präsidenten Anna Scheurecker und Peter Mössenböck.

Weitere SpendeNmöglichkeit an das MOKI – OÖ Kinderpalliativteam: Spendenkonto: IBAN AT77 3400 00040260 8925

