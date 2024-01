Kindermuseum und Co: ÖVP will Familien-Schwerpunkt für Linzer Landstraße

Das Zoom Kindermuseum in Wien soll als Vorbild für Linz dienen.

Darüber, wie die Landstraße attraktiver gestaltet werden kann, wurde in der Vergangenheit schon viel diskutiert. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) will den südlichen Teil der Landstraße nun mit mehr Angeboten für Bewegung und Spiel in eine Familienzone verwandeln. "Das gibt eine positive Frequenz und letztlich auch Kaufkraft", ist er überzeugt.

Dieser Ansatz soll zum einen in das neue Innenstadtkonzept einfließen (dieses wird bis Herbst 2024 erstellt), anderseits könnten schon zuvor kurzfristige und temporäre Maßnahmen gesetzt werden. Hajart will diesen Familien-Schwerpunkt groß denken: von Kinderspiel- und Bewegungsstationen über ein Familien-Café, mehr Sitzgelegenheiten bis hin zu einer Kinderbetreuung für die Zeit des Einkaufes der Eltern.

Ein besonderes Anliegen ist Hajart ein Kindermuseum mit Bewegungs-, Spiel- und Handwerksräumen, als Standort wäre der Schillerpark-Komplex ideal. Um dessen Neugestaltung ist es in den vergangenen Jahren sehr ruhig geworden, mit dem Innenstadtkonzept sieht Hajart die Stadt gefordert, sich Gedanken über dortige Entwicklungspotenziale zu machen. Als Vorbild für das Kindermuseum soll das Wiener "Zoom" dienen, potenzielle Kooperationspartner könnten das AEC und das Kuddelmuddel sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.