Kinderkultur gibt zwölf Tage lang starke Zeichen

An die 250 Veranstaltungen und Aktivitäten in insgesamt 29 Kultureinrichtungen in Linz, und das alles in nur zwölf Tagen: Schon die Eckdaten der 10. Kinderkulturwoche von 12. bis 23. Oktober können sich sehen lassen. Das Programm verspricht große Bandbreite und viele Möglichkeiten, Kultur von und für junge Menschen zu genießen. Workshops, Ausstellungen, Führungen, Theater-, Kino-, Tanz- und Musikvorstellungen, Lesungen, Bilderbuchkino, Schnupperangebote und vieles mehr werden in den nicht ganz zwei Wochen geboten. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Das Besondere daran: Viele der Programmpunkte, wie etwa die Kinder- und Jugendbuchtage, sind sogar bei freiem Eintritt zu erleben. Außerdem gilt für alle bis 14-Jährigen freier Eintritt in die Linzer Museen während der Kinderkulturwoche.

Bei der heurigen Ausgabe konnte der Nachwuchs bereits im Vorfeld das Programm mitgestalten. So gab es etwa Theaterworkshops zur Eröffnungsproduktion "Faszination Krake".

Alle Informationen: kinderkulturwoche.linz.at