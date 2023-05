Kindergartengruppe im Gemeindeamt denkbar

KIRCHBERG-THENING. Die Teuerung hat auch baulich so manches Vorhaben verzögert. So musste der Start für das Projekt "Wohnzeit" in Thening verschoben werden. Das war insofern bitter, als Wohnraum in Kirchberg-Thening zwar sehr gefragt, aber eben, wie berichtet, auch rar ist. Bürgermeister Peter Michael Breitenauer (SP) hofft, dass heuer der Spatenstich für das Projekt von Compact Immobilien erfolgen kann.