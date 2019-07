Kindergärten: Auch im Sommer gibt es keine Pause

Anders als viele ländliche Regionen bietet die Stadt Linz auch in den Sommerferien eine flächendeckende Kinderbetreuung in den städtischen Kindergärten und Krabbelstuben an. Und diese werden auch rege in Anspruch genommen, wie Zahlen der zuständigen Stadträtin Eva Schobesberger von den Grünen zeigen. Von den 4618 Kindern, die heuer einen Kindergarten besuchen, wurden mehr als 3000 auch für den Besuch in den Sommerferien-Monaten Juli und August angemeldet: eine Besuchsquote von knapp 66 Prozent.

Noch intensiver nehmen die Eltern im Sommer die Krabbelstuben in Anspruch: 85 Prozent der 904 Kinder waren auch im Juli bzw. im August angemeldet. "Linz ist in der Kinderbetreuung seit vielen Jahren vorbildlich", betont Schobesberger und verweist auf die ganzjährigen Öffnungszeiten: täglich von Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr, in ausgewählten Einrichtungen sogar von 6 bis 20 Uhr. Die Kindergärten und Krabbelstuben seien 51 Wochen im Jahr offen, nur in der Weihnachtswoche seien die Häuser bis auf zwei Einrichtungen geschlossen.

"Echte Vereinbarkeit"

"Linz ermöglicht damit eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf", sagt die Stadträtin. Die Zahl der für die Sommerferien angemeldeten Kindergartenkinder sei gegenüber 2018 leicht gestiegen.

Mit 1. September beginnt das neue Kindergartenjahr: 1000 Kindern sei bereits ein Platz zugewiesen worden, 200 Neuanmeldungen kamen für die Krabbelstuben dazu. Linz gibt abzüglich Landesförderungen und Elternbeiträgen rund 28 Millionen Euro jährlich für Kinderbetreuung aus.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.