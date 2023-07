Kinderfreibad in der Wimhölzelstraße seit heute wieder offen

Die Becken des 1967 errichteten Bads wurden zwischen April und Juli 2023 saniert. Das rund 10.650 Quadratmeter große Kinderfreibad bietet zwei Becken und befindet sich gleich hinter dem Seniorenzentrum Franckviertel und in der Nähe des Kindergartens. Es ist eines von sieben Kinderfreibädern der Linz AG, die Badespaß zum Nulltarif bieten.

Kostenloses Planschen für die Jüngsten

Die sieben Kinderfreibäder der Linz AG sind bei Schönwetter von Ende Mai bis Anfang September jeweils von 10 bis 18 Uhr für Kinder bis 12 Jahren geöffnet. Sie befinden sich am Afritschweg, in der Kudlichstraße, am Negrelliweg, in der Pestalozzistraße, in der Siemensstraße, in der Weigunystraße und in der Wimhölzelstraße.

Für Begleitpersonen ist das Schwimmen nicht vorgesehen. Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt.

