Kinderbetreuung: voestalpine investiert bis 2023 zehn Millionen Euro in Neubau

Die voestalpine baut ihr betriebliches Kinderbetreuungsangebot weiter aus. Dafür errichtet sie in der Schnopfhagenstraße einen Neubau. Bis zum Frühjahr 2023 würden rund zehn Millionen Euro in das Projekt und die neue vivo Kinderwelt investiert, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab.

Die vivo Kinderwelt der voestalpine gibt es seit 1994, derzeit ist sie am Standort in der Lunzerstraße angesiedelt. Dort finden rund 90 Kinder in drei Kindergarten- und vier Krabbelstubengruppen Platz. Am neuen Standort sollen es fast doppelt so viele sein. Rund 170 Kinder – im Alter zwischen ein und sechs Jahren – sollen ab Mai 2023 in der Schnopfhagenstraße von 24 Mitarbeitern betreut werden.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie habe in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, sagte Hubert Zajicek, Mitglied des Vorstands der voestalpine AG und Leiter der Steel Division, anlässlich des Spatenstichs vergangene Woche. Mit der Aufstockung der Betreuungsplätze "können wir unsere Mitarbeiter noch besser unterstützen und ihnen mehr Familienzeit ermöglichen". Angebote wie die vivo Kinderwelt seien zudem mit Blick auf die Förderung und Unterstützung von Frauen in der Technik bedeutend. "Uns ist es wichtig, dass Frauen nach der Karenz über die Teilzeit hinaus tätig sein können und auch wieder in die Produktion zurückkehren. Dafür ist eine flexible und an die speziellen Bedürfnisse angepasste Kinderbetreuung unverzichtbar", sagte Zajicek.

So gebe es auch die Überlegung, die Öffnungszeiten am neuen Standort zu erweitern, heißt es weiters von Unternehmensseite.

Photovoltaikanlage auf Dach

Bei dem Neubau-Projekt wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Der Komplex wird in Ziegelmassivbauweise errichtet, regionale Baustoffe dienen als Wärme- und Kältespeicher. Auf einem Teil der Dachfläche soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die erneuerbare Energie für das gesamte Gebäude liefern soll. Der andere Dachflächenteil wird begrünt. Im Außenbereich stehen den Kindern rund 4000 Quadratmeter Grünfläche zur Verfügung.