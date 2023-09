Kinderbetreuung: Stadt Linz startet 2024 ein bilinguales Pilotprojekt

In der Kinderbetreuungseinrichtung werden englischsprachige Native Speaker im Einsatz sein.

„Eine gute Sprachfähigkeit und ein vielfältiger Sprachschatz erleichtern Kindern das Verstehen und Aneignen des Geschehens in der Welt“, ist Daniel Hagendorf, Direktor der städtischen Kinder- und Jugendservices, von dem neuen bilingualen Angebot der Stadt Linz überzeugt.

Dieses wird in den neu errichteten Räumlichkeiten in der Poschachervilla Platz finden, zwei Krabbelstuben- und zwei Kindergartengruppen werden dort ab Herbst 2024 nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch betreut.

Die „klassischen“ Gruppen am Standort wie auch der angesiedelte Borealis-Kindergarten bleiben von dem Pilotprojekt unberührt.

Offen für alle Familien

Das neue Angebot nahe dem Bulgariplatz stehe nicht nur Kindern von ausländischen Führungskräften, die nur für eine begrenzte Zeit in Linz arbeiten, offen, es sei auch für all jene Familien, die ihre Kinder mit guten Englischkenntnissen einen vorteilhafteren Start in ihre weitere Bildungs- und Berufskarriere ermöglichen möchten, interessant, betont Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort.

Englisch sei nicht nur eine Welt-, sondern mittlerweile auch bei uns eine Alltagssprache, sagt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Der Bedarf an so einem bilingualen Angebot sei gegeben, das zeige eine durchgeführte Erhebung in Kooperation mit der Fachhochschule OÖ.

Insgesamt wurden dabei 173 Eltern und 125 Personalverantwortliche befragt. Mehr als zwei Drittel der befragten Elternteile gaben an, sehr großes bzw. großes Interesse an dem Angebot einer bilingualen Kinderbetreuung durch die Stadt Linz zu haben. Dies trifft auch auf mehr als die Hälfte der befragten Personalmanger zu.

60 Prozent der Aktivitäten auf Englisch

Das Konzept sieht nun vor, dass in der Poschacherstraße neben den Pädagogen vier Native Speaker tätig sein werden. Diese pädagogischen Assistenten werden sich mit den rund 60 Krabbelstuben- und Kindergartenkindern ausschließlich auf Englisch unterhalten, rund 60 Prozent der pädagogischen Aktivitäten (z.B. der Morgenkreis) werden englischsprachig sein.

Dieser Ansatz folge dem so genannten Zweisprachenmodell, dass den Kindern neben dem Sprachinput auch eine durchgängige Orientierung bei ihren Bezugspersonen biete. Es sei für die Kinder somit jederzeit klar, wer vom pädagogischen Team mit ihnen Deutsch und wer Englisch spricht, erklärt Hagendorf. Ein Teil der benötigten Native Speaker sind bereits angestellt, ein bis zwei weitere werden noch gesucht. Anmeldungen für das bilinguale Angebot seien bereits jetzt möglich.

Bürgermeister Klaus Luger steht einer Ausrollung des Projektes mehr als positiv gegenüber, entscheidend für den Zeitplan werde die Nachfrage nach dem bilingualem Angebot sein.

Mehr zum Thema Innenpolitik Kinderbetreuung: Regierung will 50.000 zusätzliche Plätze schaffen WIEN. 4,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden. Damit will man 50.000 zusätzliche Plätze schaffen. Kinderbetreuung: Regierung will 50.000 zusätzliche Plätze schaffen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky