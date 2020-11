Kinderbetreuung: Gute Auslastung in den Herbstferien

Vor Beginn der Herbstferien besuchten rund 74 Prozent den Kindergarten, 79 Prozent die Krabbelstube und 88 Prozent die Horte.

In den Herbstferien besuchten 53 Prozent der Kinder den Kindergarten, 70 Prozent wurden in den Krabbelstuben betreut, 21 Prozent in den Horten. Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ein Zeichen dafür, dass die Angebote dringend benötigt werden: "Das bestärkt mich darin, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen auch während der Krise geöffnet bleiben müssen."

