Kinderbetreuung auch in den Osterferien

Es gibt Eltern, die in diesen Krisenzeiten beruflich unverzichtbar sind und die auch in den Osterferien arbeiten müssen. Für sie öffnet die Stadt Linz auch in der Karwoche und am Osterdienstag Kindergärten an neun Standorten. Das Angebot gilt nicht nur für Kindergartenkindern, sondern auch für Volksschüler, die ansonsten nachmittags einen Hort besuchen.

Für wen es wirklich keine andere Möglichkeit, für den versprechen Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne), dass die Kindern auch während der Osterferien von pädagogischem Fachpersonal adäquat betreut werden.

Diese Kinderbetreuungseinrichtungen sind geöffnet:

Neufelderstraße (Pichling)

Dürerstraße (Kleinmünchen)

Rohrmayrstraße (Neue Heimat)

Hertzstraße (Bindermichl)

Hofmeindlweg (Froschberg)

Edeltraud-Hofer-Straße (Grüne Mitte)

Garnisonstraße (Franckviertel)

Reischekstraße (Innenstadt)

Commendastraße (Urfahr)

Die Vormittagsbetreuung von Volksschulkindern ohne andere Betreuungsmöglichkeit wird auch in den Osterferien in den Volksschulen erfolgen. „Oberstes Ziel der Stadt Linz ist es, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und vor allem Risikogruppen vor Ansteckung zu schützen“, sagte Luger. Er appellierte in diesem Zusammenhang eindringlich an die Arbeitgeberbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur dann an die Arbeitsplätze zu holen, wenn dies absolut unverzichtbar sei.

Denn es gehe auch darum, die Ansteckungsgefahr für die zu betreuenden Kinder und deren Eltern durch möglichst kleine Gruppengrößen zu minimieren, so der Stadtchef weiter.