Kinder und die Technik

Drei bunte Stunden mit Codes, Robotern, Hacken und tollen Mentoren – dazu lädt die Veranstaltung "Hello World" auch heuer junge Linzer in den Wissensturm. Dort bietet die städtische Initiative Open Commons in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Linz regelmäßige, kostenlose Workshops für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 24. Jänner, um 14 Uhr. "Hello World" richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger ohne technische Vorkenntnisse. Hier lernen sie Technik und Technologie ganz spielerisch kennen: Was ist Code? Wie funktioniert ein Computerprogramm? Wie ein Stromkreis? Was sind Sensoren? Den jungen Teilnehmern wird gezeigt, wie sie ihre Umgebung mit Hilfe von technischen Mitteln mitgestalten können.

