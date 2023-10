Kinder spielten Doppelpass mit LASK-Profis

Die städtische Bewegungsinitiative "Sport & Spaß mit den Stars" ist ein beliebtes Format. An die 100 Kindergartenkinder kamen am Montag in den Genuss, um mit den Fußballern von LASK Linz in der Raiffeisen-Arena auf Tuchfühlung zu sein. So war natürlich das diese Woche anstehende Europa-League-Spiel der Linzer Gesprächsthema wie auch der eine oder andere Tipp von Spielern für den Nachwuchs gegeben wurde.

Für die Nachwuchs-Fußballer war ein unvergessliches Ereignis, ihren Vorbildern so nahe sein zu können. Die Kinder fühlten sich auf der großen Bühne im Stadion sichtlich wohl und hatten kein Scheu vor den Profis, zog Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) Bilanz über die jüngste Aktion.

Auch in den Reihen des LASK war man zufrieden. "Wir sind glücklich, gemeinsam mit der Stadt Linz Kinder für den Fußballsport begeistern zu können", sagte Präsident Siegmund Gruber. Die Kinder sind das Publikum von morgen.

Das Bewegungsformat „Sport & Spaß mit den Stars“ wurde vor mehr als fünf Jahren von Hörzing ins Leben gerufen und seitdem kontinuierlich erweitert. Im Mittelpunkt steht vor allem, die Freude am Sport zu wecken und den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu fördern. Als zusätzliches motivierendes Element wurden und werden die Aushängeschilder des Linzer Vereinssports und ihre Stars mit an Bord geholt.

