"Kinder sind offener, brauchen nur das Erlebnis"

So kann man eine Stiftskirche auch erkunden: Am Boden sitzend, mit dem Blick nach oben, wird eine Führung zum Erlebnis für die Sinne.

Was man mit den eigenen Augen sieht, was man spürt, riecht, begreift und entdeckt, das erfasst man anders. Und im besten Fall setzt es sich viel tiefer im Gedächtnis fest. Das ist ein Grundgedanke, der Lydia Zachbauer seit Jahren antreibt, wenn es darum geht, wie man Kindern Kultur so näherbringt, dass sie Spaß daran haben – und trotzdem viel an Wissen mitnehmen. Die Musikpädagogin und Kulturvermittlerin zieht auch heuer wieder die Fäden der "Jungen Brucknertage", die von 15. bis 18.