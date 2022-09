Kinder radelten durch Linz

Sie sind die Radfahrer von morgen, die nicht früh genug auf die nachhaltige Mobilität eingeschworen werden können. Dafür notwendig ist lediglich, dass sich die Erwachsenen etwas einfallen lassen, wie Kinder (und ihre Eltern) ruhiger und sicherer auf dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs sein können.

250 Kinder drehten am Samstag bei der "Kidical Mess" der Radlobby Linz eine Runde durch die Stadt. "Ohne Autos waren die Straßen breit und sicher, selbst die Kleinsten auf Laufrädern konnten die Strecke gut bewältigen", so Thomas Hofer von der Radlobby. Im Ziel am Spielplatz bei der Eisenbahnbrücke gab es dafür dann Eis und auch einen warmen Kakao.